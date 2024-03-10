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CHP içinden Burcu Köksal'a kapıyı gösteren İmamoğlu'na yaylım ateşi: Haddini aştı

CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışı CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Köksal, “Kapımız DEM hariç herkese açık olacak” dedi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Dil sürçmesi” diyerek düzeltmeye çalıştı, ancak Köksal geri adım atmadı. Bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel'i aşarak adayı partiden kovdu. İmamoğlu, “Afyon'da DEM'lilerle çalışmayacağım” diyen kadın adaya “Ya bu işi yapmayacak ya da bu partide olmayacak” diye kapıyı gösterdi. CHP'li Ali Rıza Öztürk ise, İmamoğlu'na, 'Haddini aştı. Parti hukukunu çiğnedi.' ifadeleriyle tepki gösterdi.

10 Mart 2024 Pazar 13:29 - Güncelleme:
CHP içinden Burcu Köksal'a kapıyı gösteren İmamoğlu'na yaylım ateşi: Haddini aştı
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CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri üzerine çıkan kriz büyüyor. Bu sözler sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a kapıyı göstermişti. CHP'li Ali Rıza Öztürk de DEM Parti'ye kapıları kapatan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a ayar vermeye kalkışan İmamoğlu'na, "İmamoğlu haddini aşmıştır. Parti hukukunu çiğnemiştir." sözleriyle tepki gösterdi.

CNN Türk yayınında konuşan Öztürk, İmamoğlu'nu bombardımana tuttuğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere şunu söylemek lazım, Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı. İstanbul'un en büyük ili olması diğer belediye başkanlarından hem parti hukuku hem de mevcut yasalar bakımından pek farklı olduğu anlamına gelmez.

'GRUP BAŞKANVEKİLİ'NE AYAR VERMEK BİR BELEDİYE BAŞKANININ HAKKI DA DEĞİLDİR, HADDİ DE DEĞİLDİR!'

Bırakın Grup Başkanvekili olmasını Burcu Köksal'la benim herhangi bir şeyim yok. Köksal, partinin aynı zamanda milletvekili ve Grup Başkanvekili. Grup Başkvenili demek TBMM'de partinin Grup Başkanı olan Özgür Özel'i temsil etmek demek.

'EKREM İMAMOĞLU HADDİNİ AŞMIŞTIR'

Partinin Grup Başkanvekiline bir ayar vermek ya da ona çeki düzen vermek, onun yanlışlarını sözüm ona düzeltmeye kalkmak bir partinin belediye başkanının hakkı da değildir, yetkisi de değildir, haddi de değildir. Ekrem İmamoğlu haddini aşmıştır. Ekrem İmamoğlu parti hukukunu çiğnemiştir.

Bugüne kadar bir partide bir belediye başkanının bir Grup Başkanvekiline ayar vermeye kalktığını ilk defa görüyoruz.

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