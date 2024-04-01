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  • CHP ile ittifak kuran DEM Parti'den rezalet seçim kutlaması!
Güncel

CHP ile ittifak kuran DEM Parti'den rezalet seçim kutlaması!

Yerel seçimlerde CHP ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kuran DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği seçim kutlamasında bir terör skandalına daha imza atıldı. Kutlamalarda bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı.

1 Nisan 2024 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
CHP ile ittifak kuran DEM Parti'den rezalet seçim kutlaması!
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Türkiye yerel seçimlerde sandık başına giderek seçimini yaptı.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin İstanbul başta olmak üzere 'kent uzlaşısı' adı altında yürüttüğü kirli pazarlık seçim sonuçlarına yansıdı.

CHP'NİN ORTAĞI DEM'DEN TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ İLE KUTLAMA

DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar ve posterleriyle kutlama yapıldı.

DEM'DEN SEÇİM İTİRAFI! "İMAMOĞLU BU OYLAR BENİMDİR DEMESİN"

DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş yerel seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada CHP ile işbirliğine gittiklerini itiraf etti. Beştaş, İmamoğlu'nun aldığı oy ile ilgili, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." ifadelerini kullandı.

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