CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun dosyası kabarık

31 Mart yerel seçimleri için Meral Akşener'in İP'i ve bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, İstanbullulara kendinden önceki başkanların projelerini gasp eden Ekrem İmamoğlu'nu layık gördü.

Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünde yanından ayrılmayan İmamoğlu, kendi adaletini kendi tesis etmeye çalışarak adamlarıyla şanlı Türk polisine saldırması, polisimize "satılmış köpekler" diye hitap ettirmesi, 26 ay önce temelini atıp tek çivi çakmadığı cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenlemesi ve kendinden önceki belediye başkanlarının projelerinin üstüne konmasıyla hatırlanıyor.

İşte CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabarık dosyası...

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