CHP kendi adayını DEM uğruna ezdi! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' detayı

CHP'de DEM Parti ile yapılan ittifak sonrası başlayan iç tartışmalar büyüyor. "Seçilirsem DEM'lilerle yönetmeyeceğim" sözü veren CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal tehdit edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Köksal'a "Grup Başkanvekilliğinden istifa et" baskısı yaptığı iddiaları konuşulurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Köksal'ı hedef alıp tehdit etti.

ÖZEL DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Burcu Köksal, parti içinde tartışma çıkaran sözlerini, Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar mitinginde söylemişti. Özel, Uşak'taki konuşmasında Burcu Köksal'ın sözlerini "sürçülisan" olarak düzeltmeye çalıştı. Hatta Köksal'ın "Aman başkanım sen düzelt" dediğini söyledi. Ancak Köksal, Özel'in açıklamalarını sosyal medya hesabından yalanladı. Köksal, "Başkan seçildiğimde, belediyeyi DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Bir dil sürçmesi sonucu değil, bu sözümün de arkasındayım" dedi. Köksal'ın sözleri, İstanbul başta olmak üzere birçok seçim bölgesinde 'kent uzlaşısı' adı altında DEM ile ittifak yapan CHP'de yeni bir kriz çıkardı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Köksal'ın, Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olduğu için böyle davrandığı bile iddia edildi. CHP kulislerinde en son Özgür Özel ekibinin Köksal'ın TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesi için zorladığı konuşuldu. Ancak Köksal'ın direndiği ifade edildi. Belediye Başkan adayları 3 Mart tarihi itibarıyla kesinleştiği için adaylıktan istifa ettirilmesinin de mümkün olmadığı ifade edildi. CHP "istifa baskısı" söylentileriyle çalkalanırken, İBB Başkan adayı İmamoğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi.

İMAMOĞLU TEHDİT ETTİ

İmamoğlu, "Şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi. CHP kulislerinde "Özel neden Afyon'da değil de Uşak'ta düzeltmeye çalıştı?" diye soruldu. Bazı CHP'liler, Uşak'taki açıklamayı Özel'e İmamoğlu'nun yaptırdığını iddia etti. Burcu Köksal ise dün yeni bir açıklama yaparak "DEM'lilerle yönetmeyeceğim. Ancak her kökene ait tüm vatandaşlar hizmet alacak" ifadeleriyle sözlerini tekrarladı.

CHP-DEM KRİZİ İZMİR'E SIÇRADI

DEM'in İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Türkan Aslan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın kendileri ile fotoğraf çektirmek istemediğini söyledi. Aslan, Akın Birdal ile verdikleri röportajda, "Cemil Tugay, DEM Parti'nin il binasına gelip bir fotoğraf verme nezaketini bile göstermedi. Kendi zihni itibarıyla bizi öteki olarak görmeye devam etti" dedi.

O ALTINLARIN SAHİBİ DEM'LİNİN YEĞENİ

Hakkari Yüksekova'da bir aracın bölmelerine gizlenmiş halde ele geçirilen 221 kilo külçe altını Türkiye'ye sokan kişilerin HDP Şemdinli Belediye Başkan aday adayı kuyumcu Ş.K.'nin yeğeni ve iki oğlu olduğu belirlendi. Altınların piyasa değerinin1 milyar lirayı bulacağı tespit edilirken, olayla ilgili F.K. tutuklandı.