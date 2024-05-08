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  • CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Bu önemli bir adımdı
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Bu önemli bir adımdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan işe geçtiğimiz günlerde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmenin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini sıcak bir tutumla karşıladığını dile getiren Özel, 'Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Bu önemli bir adımdı.' dedi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Bu önemli bir adımdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

"TÜRKİYE'DE SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "İlk fırsatta CHP'yi ziyaret edeceğim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL, GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntıları anlattı.

ÖZEL, DIŞ TEMASLARIYLA İLGİLİ DOSYALARI SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dış temaslarıyla ilgili dosyaları sunduğunu dile getiren Özel, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemde, 'Benim yurtdışına gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'ndan brifing almam lazım' dedim." diye konuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TUTUMU POZİTİF"

Özel, Başkan Erdoğan'ın pozitif bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizerek "O ülkede ilişkilerimiz nasıl, sorunlarımız ne bunları bilmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı pozitif yaklaştı hatta konuları daha da genişletti." dedi.

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