Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "İlk fırsatta CHP'yi ziyaret edeceğim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL, GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntıları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dış temaslarıyla ilgili dosyaları sunduğunu dile getiren Özel, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemde, 'Benim yurtdışına gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'ndan brifing almam lazım' dedim." diye konuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TUTUMU POZİTİF"

Özel, Başkan Erdoğan'ın pozitif bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizerek "O ülkede ilişkilerimiz nasıl, sorunlarımız ne bunları bilmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı pozitif yaklaştı hatta konuları daha da genişletti." dedi.