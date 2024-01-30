CHP logosu kullanmayan Yavaş'a dikkat çeken gönderme: Seçmenlerden büyük eleştiri alıyor

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Seçime çok az bir süre kala cumhur İttifakı çalışmalarına hız verdi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dün gece katıldığı bir televizyon programında yerel seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu Ankaralıların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altonok'u bağrına bastığını söyledi.

Ankara'da seçim çalışmalarının yoğun tempoda geçtiğini dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sahadayız, saha programlarımıza devam ediyoruz. Bugün yine Turgut Başkanımızla beraber cem evlerimizi ziyaret ettik. Alevi-Bektaşi dedelerimizle, ocak başkanlarımızla görüştük. Derneklerimizle bir araya geldik. Yani çok büyük bir şekilde hamdolsun Turgut Başkan'a destek var. Teşkilatlarımızla, sahada vatandaşlarımızla, STK'larımızla inşallah Ankara'da güzel bir yarış olacak. Bunun için de mücadele ediyoruz.

Zaten Turgut Bey'in belediyeciliğini çalışmalarını Ankara'da birçok vatandaşımız takdir etmiştir. Keçiören dışında da, Keçiören'de yaptıkları değişim ve dönüşümle takdir edilmiştir. Kendisi makamı kullanan bir belediye başkanı değil, gece gündüz her gün sokakta olan bir belediye başkanımız. Ankaralı olmasından dolayı da gittiğimiz mahallelerde köylere kadar büyük bir sevinçle karşılanıyor. Milletimiz bağrına basıyor adayımızı. Cumhur İttifakı olarak da adayımızın bu denli vatandaşımız tarafından olumlu karşılanması bizi ayrıca mutlu ediyor. Anketlerden ziyade sahadaki vatandaşımızın bize göstermiş olduğu teveccüh ve destek bize büyük mutluluk veriyor" dedi.

"TARİHİ FARKLA KAZANACAĞIZ"

Ankara için anket çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Hakan Han Özcan, "Adayımız açıklanmadan önce de anketler yapılıyordu. Mansur Bey'in önde olduğunu görüyorduk ama karşıda bir aday yoktu. Şimdi adayımız belli oldu. Ancak şu anda anket sonucu net olmadığı için açıklamam doğru olmaz. İnşallah Ankara'da tarihi bir farkla bu seçimleri kazanacağız. CHP'den bir aday çıksaydı karşımıza sevinirdik. Billboardlara bakıyoruz, 'Altı ok'u göremiyoruz" ifadelerine yer verdi.

YAVAŞ CHP LOGOSU KULLANMADI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında logosuz afişler kullanmasına CHP seçmeninden tepki geldiğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

Turgut Altınok'a CHP'li seçmenden de büyük bir ilgi var. CHP'li seçmenler diyor ki bize; 'bizi kullanıyorlar'. CHP önceki seçimde göstermiş oldukları milletvekilleriyle tepki çekmişti zaten, şimdi de kendi adayları dedikleri Mansur Yavaş'ın CHP logosu kullanmaması CHP'li seçmen tarafından büyük eleştiri alıyor. Mansur Yavaş da sahaya çıkmaya başladı seçim büroları açıyor, orada hem vatandaşların tepkileriyle karşılaştı hem de milliyetçi söylemlere tekrar sığındı.

Seçimden önce "İHA'yı-SİHA'yı konuşmayacağız bir daha, TCG Anadolu Gemisi İzmir'de artık göremeyeceksiniz 14 Mayıs'tan sonra" diyen Sayın Mansur Yavaş, tekrar şimdi ülkücülük kisvesine başladı. CHP şu an DEM Parti'yle ittifak halinde lakin kendi adaylarının söylemleri farklı. Yani doğuda farklılar batıda farklılar, kuzeyde başka güneyde başkalar. Şu anda kendi partilerinin logosunu bile taşımaktan imtina ediyorlar. CHP'ye gönül vermiş seçmenler bunun cevabını sandıkta verecektir. 'Çankaya zaten oy depomuz, kim olursa o seçilir, biz diyoruz ki Ankara'da Altıok gidecek Altınok gidecek' düşüncesi seçmeni sömürüyor.

"ALEVİLER CHP'YE TEPKİLİ"

Hakan Han Özcan, "Bugün alevi kardeşlerimizle beraberdik. Onlar CHP'nin kendilerini 'arka bahçe' olarak gördüğünü, suistimal ettiğini, inançlarının sömürüldüğünü düşünüyorlar. CHP'li ve alevi kardeşlerimin çok büyük tepkisi olacak bu seçimde. Sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de olacak ve bunu sahada bizim önümüzde CHP'li seçmenler bunu söylüyor" dedi. Özcan şöyle devam etti: CHP'de teşkilatlara üzülüyorum. Şu anda büyük bir dayatma söz konusu. Etimesgut'ta bu durumu gördük. Çankaya'da hala aday belli değil. Bizim şu an adayımız da belli, logomuz da belli, kampanyamız da belli.

"KİŞİSEL İKBAL PEŞİNDE KOŞANLARDAN DEĞİLİZ"

Adaylık sürecinde yaşananlarla ilgili gelen soruyu cevaplayan Özcan şöyle devam etti:

"Bizim ne ABB için ne de bir ilçe için adaylık gündemimiz olmadı. Ben 2019'da il başkanıydım, ne yazık ki kaybettik. Bu seçimde de inşallah diyorum ki il başkanı olarak bu seçimi zaferle sonuçlandırıp kazanan bir il başkanı olarak bayrağı başka bir arkadaşımıza devretmektir derdimiz. Gençlik kollarından beri bu partide hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz hiçbir zaman kişisel olmamıştır. Bizler hiçbir zaman kişisel ikbal peşinde koşanlardan değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hedefe odaklanmış şekilde adaylarımızla zafer elde edeceğiz. Bizim adaylık için herhangi bir talebimiz yok" dedi.

ALTINOK-GÖKÇEK BİR ARADA GÖRÜNECEK Mİ?

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok ile önceki dönem ABB Başkanı Melih Gökçek'in bir arada seçim çalışması yapıp yapmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Özcan, "Melih Gökçek'in vatandaşlarımız tarafından sevilen bir kitlesi var. Osman Gökçek milletvekilimiz adayımızı açıkladığımız günden beri yanımızda. Sahada tüm milletvekillerimiz olduğu gibi Osman Gökçek de çalışıyor. Melih Bey de zaten destek verecek. Biz AK Parti olarak, karar alındığı zaman herkes bu karara uyar. Altınok'la Gökçek'i bir arada görebiliriz beraber ortak çalışmalarımız da olacak. AK Parti ailesi olarak Turgut Başkan'a destek oluyoruz, olacağız" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ KURUMSALLIĞIYLA DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR"

Program konuklarından bir gazetecinin 2019 yılında AK Parti'nin logosuz afişli adaylarının bulunduğu iddiasına cevap veren Özcan, "2019'da il başkanı yine bizdik. 2019'daki kampanyayı da biz yönettik. O dönemde partimizin kuşağı ve öyle çıkılması imkansızdır. Göstermiş olduğunuz afişte sadece logomuz silinmiş görünüyor ancak bunun yapılması mümkün değil çünkü biz çok kurumsal bir partiyiz. Hakkari'de de Edirne'de de kurumsal afişlerimiz yer alır. Bizim kurumsallığımızda billboardlarda logosuz afiş kullanılamaz. Bizden AK Parti'den habersiz bir afiş çıkamaz. AK Parti kurumsallığıyla dünyada örnek gösterilmiş bir partidir" açıklamasını yaptı.

ÖZCAN: YAVAŞ, 300 MİLYAR TL'LİK BÜTÇEYLE 5 YILDA NE YAPTI?

ABB Başkanı Mansur Yavaş'la istediği bir televizyon programında tartışmaya açık olduklarını belirten Hakan Han Özcan, "Şu ana kadar sayısız vaatleri vardı Mansur Yavaş'ın, yazık oldu. Bir Ankaralı vatandaş olarak Mansur Bey'in Ankaralılara verdiği sözlerin tamamını gerçekleştirmesini isterdik.

Biz Ankara Büyükşehir Meclisi'nde de bütün desteği verdik lakin 101 vaadi var ve 101 vaadinden bir elin parmaklarını geçmeyecek kadarını gerçekleştirdi. Bunu bir Ankaralı seçmen olarak söylüyorum ve üzülüyorum. 300 milyar liralık bütçeyi 5 yılda ne yaptınız? Diye insana sorarlar ve bu sorunun cevabını da vatandaşlarımız sandıkta verecekler" ifadelerini kullandı