CHP ve DEM kirli ittifakı imza altına aldı!

CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. Manisa'da DEM Parti il örgütü, 19 Şubat günü yönetim kurulunu topladı. Toplantının konusu, "belirlenen adaylarla seçime girmek ve ittifak görüşmeleri" olarak kayda geçti. DEM Parti Manisa İl Başkanı Hüseyin Kılıç önderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından yönetimdeki 7 isim kendi adaylarıyla seçime girmek yönünde oy kullanırken 4 isim ise aday çıkarılmaması için oy kullandı. Buna göre Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde oy çokluğu ile aday çıkarılması kararı alınarak yönetim kurulunca imza altına alınıp karar defterine işlendi. Aday başvurularının son günü olan 20 Şubat günü ise İlçe seçim kurullarına aday dosyaları verildi.

İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN BELGESİ

Manisa'da hangi pazarlık ve şartlar altında gerçekleştiği bilinmeyen o kirli ittifakın belgelerine ulaşıldı.

DEM Parti Manisa İl Yönetiminin karar defterinde, ittifak görüşmelerinin yapıldığı açık ve net bir şekilde kayda alındı.

Sabah'ın haberine göre, Doldurulan karar defterinin, "toplantının konusu" bölümünde "ittifak görüşmeleri" başlığı atıldı.

KİRLİ İTTİFAKIN ADI: YUNUSEMRE

Manisa'da DEM Partinin 19 Şubat günü aldığı kararın ardından İl Başkanı Hüseyin Kılıç, 22 Şubat günü bir basın açıklaması yaparak, Akhisar, Gölmarmara, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç, Yunusemre ve Şezadeler ilçelerinde aday çıkarttıklarını duyurdu.

Bu açıklamadan sadece 1 hafta sonra 2 Mart günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, apar topar Manisa'ya geldi.

Burada yaptığı bir konuşmada, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi işaret ederek, "Bu Çerçi'yi yenmek için Yunusemre ittifakı altında birleşmeye ihtiyaç var" dedi.

Bunun üzerine DEM Parti Genel Merkezi, İl yönetiminin aldığı karara rağmen, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde adaylarını geri çekti. Manisa Merkezde de CHP adayını destekleme kararı aldı.

MECLİS LİSTESİ AÇIKLAMASI

Daha önce iki ilçede aday çıkaracaklarını açıklayan DEM Parti Manisa İl Eş Başkanı Hüseyin Kılıç, Manisa'da Şehzadeler ve Yunusemre'de belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını, Şehzadeler'de 6'ncı Sıra belediye meclis üyeliği için CHP'nin listesinde Cevdet Işık'la temsil edileceklerini, Yunusemre'de ise meclis üyeliği için aday listesi hazırladıklarını açıkladı.