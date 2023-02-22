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CHP ve İYİ Parti arasında ''Yaşar Okuyan'' çatlağı! Partiyle ilişiği kesildi

CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurmuştu. İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler sonrası CHP'den yapılan açıklamada, 'Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir' denildi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti arasında ''Yaşar Okuyan'' çatlağı! Partiyle ilişiği kesildi
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Türkiye'de deprem felaketinin üzerinden 2 buçuk hafta geçmesinin ardından muhalefetteki hesaplaşmalar da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Adaylık krizinde hala net bir yol belirleyemeyen 6'lı masada rekabet de artmaya başladı.

MERAL AKŞENER'İ TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akşener hakkından şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akşener için ağır sözler söylemiş ve Akşener'i açık açık tehdit etmişti.

"ELİMDE BELGELER VAR ONU SOKAĞA ÇIKARMAM"

Yaşar Okuyan, televizyon programında Akşener için, "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam." ifadelerini kullanmıştı. İyi Parti'den yoğun tepkilerin geldiği Yaşar Okuyan, dün yaptığı sürpriz bir siyasetle kavgayı yeniden alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Eski bakan Yaşar Okuyan, bugün TBMM'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Elinde bir dosya ile görüşmeye gittiği görülen Okuyan, ziyareti Twitter hesabından şu açıklama ile duyurdu: Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Bu paylaşımın ardından İyi Parti cephesinden tekrar tepkiler yükselmeye başladı. İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan'la görüşmesine sert tepki gösterdi.

"BU GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETMİYORUM"

Sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamada bulunan İbrahim Özkan şu ifadeleri kullandı: Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum.

CHP'DEN AÇIKLAMA: İLİŞİĞİ KESİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'den yapılan açıklama ile Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişiğinin kalmadığı duyuruldu. Açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Bu açıklamanın zamanlaması ise dikkat çekti. Okuyan'ın partiyle neden ilişiğinin kesildiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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