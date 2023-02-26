CHP ve İYİ Parti arasında Yaşar Okuyan krizi! Dosyanın içindeki bilgiler ortaya çıktı

Türkiye'de deprem felaketinin üzerinden 2 buçuk hafta geçmesinin ardından muhalefetteki hesaplaşmalar da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Adaylık krizinde hala net bir yol belirleyemeyen 6'lı masada rekabet de artmaya başladı.

MERAL AKŞENER'İ TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akşener hakkından şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akşener için ağır sözler söylemiş ve Akşener'i açık açık tehdit etmişti.

Yaşar Okuyan, televizyon programında Akşener için, "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam." ifadelerini kullanmıştı. Ardından Okuyan, TBMM'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek kavgayı yeniden alevlendirmişti.

İyi Parti'den gelen yoğun tepkiler sonrası Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildiği duyurulmuştu.



CHP ve İYİ Parti arasındaki "Yaşar Okuyan" krizinin perde arkası ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Yazarı Şebnem Bursalı, iki parti arasında yaşanan gerilimi köşesine taşıdı.

Bursalı'nın köşe yazısının bir bölümü:

Okuyan'a İP içerisinden sözlü olarak gelen ve Kılıçdaroğlu'na da sözlü olarak iletilen bir bilgi şöyle:

'AKŞENER ORGANİZE ETTİ'

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını en başından bu yana istemediğini her fırsatta dolaylı olarak dile getiren Akşener ve İP yönetimi bir karar alırlar. Karara göre, Kılıçdaroğlu'nun yurt gezileri sırasında kameralar önünde olduğu zamanlarda İP ile herhangi bir üyeliği veya ilişiği olmayan özellikle gençler, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek 'Sizi çok seviyoruz ama lütfen aday olmayın' diyecek ve bu diyalog da sosyal medyada ve kameralar aracılığıyla televizyonlarda yayınlanacak."

Nitekim, 4 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen CHP Gençlik Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında 2 genç yaklaşır ve aynen kararlaştırıldığı gibi, "Sizi çok seviyoruz ama ne olur aday olmayın!" der. Daha sonra Kılıçdaroğlu ile fotoğraf da çektiren gençlerin bu sözleri haber de oldu.