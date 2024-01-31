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CHP ve İYİ Parti oylarıyla kaldırılmıştı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan ücretsiz ulaşım müjdesi

Spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmeleri halinde İzmir'de toplu ulaşımın ilk bilet atıldıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olacağını belirtti. İzmir'de daha önce ulaşımda uygulanan 90 dakikalık ücretsiz aktarma İzmir Büyükşehir Belediyesindeki CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından kaldırılmıştı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti oylarıyla kaldırılmıştı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan ücretsiz ulaşım müjdesi
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Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Dağ, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok branşta çok önemli başarılar elde ettiğini, bu başarıların arkasında tesisleşme ve ekosistem yatırımlarının katkısının olduğunu ifade etti.

Sporun milli birlik ve dayanışmayı sağladığına dikkati çeken Dağ, İzmir'in her bölgesine tesis kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Arka mahalle olarak değerlendirilen birçok bölgede amatör spor aktiviteleri ile uğraşan sporcu ve antrenörlere destek verildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüplerinin bizzat yanında olacağız. Bizim için vazgeçilmez olacaktır. Spor kulüplerinin toplumsal dayanışmayı nasıl sağladığını iyi biliyorum. Artık birilerinden rica etmeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu abiniz, kardeşiniz tesislerin inşası ile amatör spor kulüplerin maddi ihtiyaçları söz konusu olduğunda yerine getirecek. İzmir'in her bir sokağında yüzlerce sporcu yetiştiğini, bu sporcuların sadece İzmir'de, Türkiye'de değil dünyada başarılar elde ettiğini hep birlikte göreceğiz. İzmir markasını hep birlikte dünyada yukarı çıkartacağız."

İzmir'e ilişkin projelerini gelecek günlerde düzenlenecek lansman toplantısıyla sunacaklarını ancak önemli sözü dile getirmek istediğini aktaran Dağ, şunları söyledi:

"Toplu ulaşımda bir uygulama vardı daha önce, 90 dakika uygulaması... Mevcut yönetim bundan farklı bir uygulamaya geçti. Ben buradan Hamza Dağ olarak 1 Nisan'dan itibaren inşallah şehremini olacak kişi olarak, bir vaatte ve sözde bulunuyorum; toplu ulaşımı kullanan her bir kardeşim, her bir hemşerim ilk bileti attıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz kullanacaktır."

Programın ardından ilçede esnaf ziyaretlerinde bulunan Dağ, bir gazetecinin, CHP'nin İzmir adaylarını açıklaması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin sorusu üzerine, İzmir'in bir siyasi partinin içindeki kliklerin mücadelesine malzeme olmaması gerektiğini belirtti.

"Bizi polemikler içerisinde görmeyeceksiniz." diyen Dağ, sadece İzmir'e dair coşku ve hizmet heyecanını konuşacaklarını dile getirdi.

Dağ, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşehrilerimiz 31 Mart'ta İzmir'i çantada keklik görüp dayatma yapanlara en iyi cevabı vereceklerdir. 31 Mart'a kadar kendimizi, bugüne kadar yaptıklarımızı, 1 Nisan'dan sonra da inşallah bu şehre yapacaklarımızı anlatacağız. Gündemimiz tamamen kendi çalışmalarımız, 4,5 milyon hemşehrimizle hemhal olmamız ve onların gönlüne girmemiz. Bunun dışındaki tartışmalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

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