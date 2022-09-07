CHP ve İYİ Parti'nin HDP kavgası muhalifleri kızdırdı: Devam ederlerse seçimi kaybederler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmiş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "HDP'nin olduğu masada olmayız" sözleriyle tepki göstermişti.

BATI VE MUHALİF MEDYADA TELAŞ!

6'lı Masa'da yaşanan HDP çatlağı sonrası fondaş medya ve muhalif gazeteciler yaşanan bu krize tepki göstermeye başladı. 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kararsız hamleleri Batı medyasını rahatsız ederken, Türk medyasında bazı muhalif isimler CHP ve İYİ Parti arasında devam eden HDP kavgasına tepki gösterdi.

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Gürsel Tekin'in sözlerinin hükmü olmadığını ima eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Burada hiç tartışmaya gerek yok. CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP'de böyle bir görüş yoktur. Bu işin nasıl olacağı konusunda genel başkanımız açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değildir. Altılı masadaki partiler bellidir. Gürsel Bey'in kişisel görüşleridir" dedi.



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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığı ile ilgili Hulki Cevizoğlu, "Bu bana gelen bilgiler, büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Eğer yanlış varsa İyi Partililer itiraz etsin. Meral Akşener dedi ki; '6'lı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma gösteririm." ifadelerini kullandı.



İP'te 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

Yavuz Ağıralioğlu, "HDP 6'lı masada olursa o masadan kalkar mısınız?" sorusuna, "Evet. Genel Başkanımız söyledi. Ben de tekrar ifade edeyim. Bizim olduğumuz yerde bu şartlarda bu dil ile memleket yönetiminde hiçbir şekilde meşruiyet içerisinde bulunamazlar." dedi.

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