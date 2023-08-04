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CHP yandaşı Saymaz ''su yok'' diyerek isyan etti: CHP kaybedecek

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını söyledi. Depremin vurduğu Hatay'da CHP'nin çok kötü bir sınav verdiğini belirten Saymaz, 'Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler' dedi. Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini kaydeden Saymaz, 'Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor' ifadelerini kullandı.

4 Ağustos 2023 Cuma 01:23 - Güncelleme:
CHP yandaşı Saymaz ''su yok'' diyerek isyan etti: CHP kaybedecek
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Seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir mağlubiyet alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri, Kılıçdaroğlu ile yeni bir ittifaka kapıları kapatıp yaklaşan yerel seçimler öncesinde tavır koydu.

"HATAY'I KAYBEDECEKLER"

Söz konusu gelişmelere ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını belirtti. Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz, "Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler" diye konuştu.

"CHP, ESKİŞEHİR'DE İYİ PARTİ'DEN OY ALAMAYACAK"

Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini ifade edenSaymaz, "Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor" dedi.

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