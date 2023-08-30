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CHP zihniyeti yazın ortasında vatandaşı susuz bıraktı: Çağdışı sıkıntılar çekiyoruz

CHP yönetimindeki Marmaris'te, su çilesinin yaşandığı mahallelerde vatandaşlar, tankerlerle ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Yaz sıcağında susuzluğa mahkum olan köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca dilekçe vermesine rağmen herhangi bir sonuç alamadı. Köylüler, yaşanan duruma, '21. yüzyılda çağdışı sıkıntılar çekiyoruz.' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sabah30 Ağustos 2023 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
CHP zihniyeti yazın ortasında vatandaşı susuz bıraktı: Çağdışı sıkıntılar çekiyoruz
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Marmaris'in doğa harikası köyleri resmen kaderine terk edildi. Birçok hizmetten yoksun bırakıldı. Özellikle yazları tatilci akınına uğrayan köyler, yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde uzun yıllardır bir türlü çare bulunamayan su sıkıntısı çileye dönüştü. Marmaris'e 10 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Kaledibi mevkiinde, vatandaşların musluğundan aylardır su akmıyor.

30'a yakın hanede şebeke suyu yok. 21. yüzyılda susuzluk çeken köylülerin, ihtiyacını giderdiği kuyularda da su tükendi. Temel ihtiyaçlarını bile gideremeyen köylülerin, bahçelerindeki meyve ve sebzeler kurudu.

BÜYÜKŞEHİR KULAK TIKADI

Sabah'ın haberine göre; Susuzluktan kırılan köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesine defalarca dilekçe verdi. Büyükşehir ise köylülerin yardım çağrısına kulak tıkadı. Hiçbirisine cevap vermedi. Yetkililerden umudu kesen köylüler, susuzluğa çare bulmak için kolları sıvadı.

Traktör sahibi birine mazot parasını vererek haftanın belli günlerinde tankerle su getirterek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Tankerden doldurdukları suyla ihtiyacını gideren köylüler, "Turizmin gözbebeği Marmaris'te, susuzluktan kırılıyoruz. 21. yüzyılda çağdışı sıkıntılar çekiyoruz. Musluklarımızdan aylardır su akmıyor. Su ihtiyacını giderdiğimiz kuyular da kurudu. Tankerlerle su taşıyoruz. Bahçelerimiz kurudu." dedi.

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