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CHP zihniyeti vatandaşı canından bezdirdi: İlla birinin ölmesi mi lazım

CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesinin yetersiz önemleri vatandaşı canından bezdirdi. Bodrum Belediyesine ait isale hattında birer hafta arayla 3 patlama meydana geldi, evleri ve iş yerlerini su bastı. Bölgede yıllardır süren altyapı yetersizliği bölge sakinlerini isyan ettirdi. İşletmesi bulunan Naile Zırıh, 'Yine şükrediyoruz ama illa birinin ölmesi mi lazım. Biz de bıktık. Herkese çıktık, her kapıyı çaldık. Duymuyorlar, görmüyorlar.' dedi.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
CHP zihniyeti vatandaşı canından bezdirdi: İlla birinin ölmesi mi lazım
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Ünlü tatil beldesi Bodrum'da yıllardır süren altyapı yetersizliği bölge sakinlerini artık canından bezdirecek hale geldi. Kentte yine isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü. Sabah saatlerinde Bitez Atatürk Bulvarı üzerindeki ana isale hattında patlama yaşandı. Yolda dev çukurun oluştuğu patlama sonrası cadde göle döndü, cadde kenarındaki işletmeleri su bastı, park halindeki bir motosiklet ve otomobil zarar gördü.

Patlama haberi ile uyanan işletme sahipleri ve çalışanları, bölgeye gelerek iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Hatta giden su, MUSKİ tarafından kesildi. Yol trafiğe kapatılırken onarım çalışmasına başlandı.

"İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM"

Bölgede işletmesi bulunan Naile Zırıh, bu patlamalardan bıktıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Sabah yatakta yatıyorduk, benim elemanlarım erken geliyorlar. Allah'tan ki çocukların geliş saatine denk gelmemiş. Demirler yamulmuş. Asfalt parçaları elemanların üzerine gelse can kaybı yaşanacak. Yine şükrediyoruz ama illa birinin ölmesi mi lazım. Biz de bıktık. Herkese çıktık, her kapıyı çaldık. Duymuyorlar, görmüyorlar. Bu milli servet, milli servete, devlete, millete yük. Yazıktır, günahtır. İnsanlar asfalt döküp atmaya yetişemiyor. Geçen hafta patladı. Bir haftada üç kez yol patlar mı? Ekipler bugün asfalt atacaklardı, yine patladı. Hiçbir şekilde kimseye şikayette bulunmadık, dava açmadık. Ama artık biz geçmiş olsun denilmesinden de şikayetinden de bıktık."

  • Bodrum Patlama
  • Altyapı Yetersizliği
  • Su Baskını

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