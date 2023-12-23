İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de Aydın çatlağı! Çerçioğlu ve Tezcan karşı karşıya geldi
Güncel

CHP'de Aydın çatlağı! Çerçioğlu ve Tezcan karşı karşıya geldi

Adaylarını duyurmaya başlayan CHP, Aydın için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun ismini halen açıklamadı. Gecikmenin sebebinin, Çerçioğlu ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasındaki çekişme olduğu öğrenildi. İki ismin de ilçe belediye başkanlarını tek başına belirlemek istemesi partide krize yol açtı.

Yeni Şafak23 Aralık 2023 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
CHP'de Aydın çatlağı! Çerçioğlu ve Tezcan karşı karşıya geldi
ABONE OL

Kurultayda genel başkanı değişen CHP'de kriz ve kavga bitmiyor. 125'in üzerinde yerde adaylarını duyuran CHP'de krizin yeni adı Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun isminin halen açıklanmamış olmasının sebebi olarak Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın itirazı gösteriliyor. Tezcan ilçe belediyeleri için kendi belirlediği başkan adaylarının listede olması için diretiyor.

CHP'de eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden aday gösterileceklerini söylediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ismi hâlâ açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre Çerçioğlu ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında güç savaşları krize dönüştü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarını kendisinin belirlemesi için yetki isterken, Tezcan'ın genel merkeze kendine yakın isimleri aday olarak sunduğu ve bu isimlerde direttiği belirtiliyor. Aydın adayın açıklanmamasının sebebinin Bülent Tezcan olduğu kaydediliyor. Genel Merkez ise bu duruma şimdilik aday isimlerini açıklamayarak tepki gösteriyor. Krizin sadece Aydın ile sınırlı olmadığı İzmir'de de aynı sorunun yaşandığı kaydediliyor.

ÇEKİŞME VAR ADAY YOK

İki komşu şehrin belediye başkan adaylarının seçilmesi ile birlikte ilçe adayları duyurulacak. Mevcut Ankara, İstanbul ve Aydın Büyükşehir Belediye başkanları ile yola devam etme kararını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu açıklamıştı. İki defa aday listesi açıklayan Ankara ve İstanbul'da mevcut isimleri resmi olarak açıklarken, Aydın'ı bir türlü açıklamadı. CHP yönetiminin Aydın'ı açıklamamasının arkasında ise, iki ismin çekişmesi olduğu ortaya çıktı.

TEZCAN DİRETİYOR

Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarını kendisinin belirlemesi için yetki istiyor. Çerçioğlu, "Arkadaşlar ile ben çalışacağım" tezini savunurken Tezcan'ın da genel merkeze kendine yakın isimleri aday olarak sunduğu ve bu isimlerde direttiği belirtiliyor. Çerçioğlu'nun adaylığının açıklanmamasının arkasında Tezcan'ın diretmesinin olduğu kaydediliyor. Genel Merkez'in ise "Aradaki sorunu çözün adaylıklarını açıklayalım" mesajı gönderdiği belirtiliyor.

  • Özlem Çerçioğlu
  • Aydın
  • Bülent Tezcan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.