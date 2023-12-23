CHP'de Aydın çatlağı! Çerçioğlu ve Tezcan karşı karşıya geldi

Kurultayda genel başkanı değişen CHP'de kriz ve kavga bitmiyor. 125'in üzerinde yerde adaylarını duyuran CHP'de krizin yeni adı Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun isminin halen açıklanmamış olmasının sebebi olarak Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın itirazı gösteriliyor. Tezcan ilçe belediyeleri için kendi belirlediği başkan adaylarının listede olması için diretiyor.

CHP'de eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden aday gösterileceklerini söylediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ismi hâlâ açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre Çerçioğlu ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında güç savaşları krize dönüştü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarını kendisinin belirlemesi için yetki isterken, Tezcan'ın genel merkeze kendine yakın isimleri aday olarak sunduğu ve bu isimlerde direttiği belirtiliyor. Aydın adayın açıklanmamasının sebebinin Bülent Tezcan olduğu kaydediliyor. Genel Merkez ise bu duruma şimdilik aday isimlerini açıklamayarak tepki gösteriyor. Krizin sadece Aydın ile sınırlı olmadığı İzmir'de de aynı sorunun yaşandığı kaydediliyor.

ÇEKİŞME VAR ADAY YOK

İki komşu şehrin belediye başkan adaylarının seçilmesi ile birlikte ilçe adayları duyurulacak. Mevcut Ankara, İstanbul ve Aydın Büyükşehir Belediye başkanları ile yola devam etme kararını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu açıklamıştı. İki defa aday listesi açıklayan Ankara ve İstanbul'da mevcut isimleri resmi olarak açıklarken, Aydın'ı bir türlü açıklamadı. CHP yönetiminin Aydın'ı açıklamamasının arkasında ise, iki ismin çekişmesi olduğu ortaya çıktı.

TEZCAN DİRETİYOR

Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarını kendisinin belirlemesi için yetki istiyor. Çerçioğlu, "Arkadaşlar ile ben çalışacağım" tezini savunurken Tezcan'ın da genel merkeze kendine yakın isimleri aday olarak sunduğu ve bu isimlerde direttiği belirtiliyor. Çerçioğlu'nun adaylığının açıklanmamasının arkasında Tezcan'ın diretmesinin olduğu kaydediliyor. Genel Merkez'in ise "Aradaki sorunu çözün adaylıklarını açıklayalım" mesajı gönderdiği belirtiliyor.