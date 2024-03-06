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  • CHP'de bir ''tıpış tıpış'' vakası daha! Özgür Özel seçmeni hedef aldı
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CHP'de bir ''tıpış tıpış'' vakası daha! Özgür Özel seçmeni hedef aldı

Aday belirleme sürecinde partisinde iç kavgaların hiç eksik olmadığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçmene yönelik skandal sözlere imza attı. Ankara'da gerçekleştirdiği konuşmada seçim otobüsünden parti tabanına parmak gösteren Özel, 'Aklınızı başınıza alın' çağrısında bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun 'Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz' sözlerini aratmadı.

Star Gazetesi6 Mart 2024 Çarşamba 03:07 - Güncelleme:
CHP'de bir ''tıpış tıpış'' vakası daha! Özgür Özel seçmeni hedef aldı
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31 Mart yerel seçimine sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal açıklamalar peş peşe geliyor...

KILIÇDAROĞLU'NUN "TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Özel, bu kez de kendi parti tabanını hedef alarak, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" sözlerinden geri kalmadı.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALACAK!"

Özel, Ankara'da yaptığı konuşmada bu sefer kendi seçmenine parmak sallayarak, "Herkes aklını başına alacak! Bütün CHP'liler, bütün sosyal demokratlar." dedi. Tepki toplayan bu açıklamayla birlikte Özel, Kılıçdaroğlu sonrasında da partinin seçmeni köle yerine koyan zihniyetinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini kanıtlamış oldu.

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