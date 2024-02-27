CHP'de bu da oldu! Narkozlu halde istifaya zorladılar

Edirne'de CHP'de önseçimle belirlenen belediye başkan adayı Şükrü Ciravoğlu (73), geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede noter huzurunda adaylıktan istifa etmişti. Ciravoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısıyla istifa ettirildiği ortaya çıktı.

PARTİLİLER EYLEM YAPTILAR

Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık grup, 'hak, hukuk, adalet' yazan siyah pankart açarak CHP Edirne parti binası önünde eylem yaptı.

Grup adına konuşan parti üyesi Hüseyin Taşkan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman üyesinin ve delegesinin özgür iradesine saygı duyan ve bunu ön planda tutan parti olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, belediye başkan atamalarında, 'önseçim sonuçlarına uyulacağını" ifade etmişti. Hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Şükrü Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ciravoğlu'nu hasta yatağında arayıp istifa etmesi için baskı yaptığını öne sürdü.

NARKOZDA İMZA ATTIRDILAR

Sabah'ın haberine göre, Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu da babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve hastaneye gönderilen noter aracılığıyla narkozlu haliyle baskı yapılmak suretiyle imza attırıldığını öne sürdü. Ciravoğlu, "Genel başkan 'Bu işi bırakman gerekiyor' diyerek baskı yaptı" dedi.

Ciravoğlu'nun adaylıktan hukuka aykırı şekilde el çektirildiğini belirten Edirne Barosu avukatlarından Cansın Çoğal da, "Şu an itirazımızı ilçe seçim kuruluna verdik. Bu karara karşı çıkıyoruz. İnşallah sonuç olumlu olur. Benim düşünceme göre, Şükrü beyin istifası kabul edilmez ve adaylığı düşmediği için kendisi devam eder" şeklinde konuştu.