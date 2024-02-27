İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1343
  • EURO
    33,8456
  • ALTIN
    2035.59
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de bu da oldu! Narkozlu halde istifaya zorladılar
Güncel

CHP'de bu da oldu! Narkozlu halde istifaya zorladılar

Edirne'de CHP'nin belediye başkan adayı Şükrü Ciravoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Özel tarafından hastaneye gönderilen noterle narkozlu haldeyken istifaya zorlandığı ortaya çıktı.

Sabah27 Şubat 2024 Salı 07:38 - Güncelleme:
CHP'de bu da oldu! Narkozlu halde istifaya zorladılar
ABONE OL

Edirne'de CHP'de önseçimle belirlenen belediye başkan adayı Şükrü Ciravoğlu (73), geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede noter huzurunda adaylıktan istifa etmişti. Ciravoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısıyla istifa ettirildiği ortaya çıktı.

PARTİLİLER EYLEM YAPTILAR

Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık grup, 'hak, hukuk, adalet' yazan siyah pankart açarak CHP Edirne parti binası önünde eylem yaptı.

Grup adına konuşan parti üyesi Hüseyin Taşkan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman üyesinin ve delegesinin özgür iradesine saygı duyan ve bunu ön planda tutan parti olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, belediye başkan atamalarında, 'önseçim sonuçlarına uyulacağını" ifade etmişti. Hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Şükrü Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ciravoğlu'nu hasta yatağında arayıp istifa etmesi için baskı yaptığını öne sürdü.

NARKOZDA İMZA ATTIRDILAR

Sabah'ın haberine göre, Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu da babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve hastaneye gönderilen noter aracılığıyla narkozlu haliyle baskı yapılmak suretiyle imza attırıldığını öne sürdü. Ciravoğlu, "Genel başkan 'Bu işi bırakman gerekiyor' diyerek baskı yaptı" dedi.

Ciravoğlu'nun adaylıktan hukuka aykırı şekilde el çektirildiğini belirten Edirne Barosu avukatlarından Cansın Çoğal da, "Şu an itirazımızı ilçe seçim kuruluna verdik. Bu karara karşı çıkıyoruz. İnşallah sonuç olumlu olur. Benim düşünceme göre, Şükrü beyin istifası kabul edilmez ve adaylığı düşmediği için kendisi devam eder" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.