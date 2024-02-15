CHP'de büyük korku! Küskünlere teselli koltuğu teklifi

CHP, 31 Mart seçimlerinde oy kaybı olmaması için, adaylık sürecinde hayal kırıklığı yaşayan isimleri yakın markaja aldı. Çankaya, Esenyurt, Kadıköy gibi garanti görülen ilçelerden aday gösterilmeyen isimlere başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği gibi koltuklar teklif edilmeye başlandı.

CHP, çok adaylı ve tartışmalı Çankaya, Esenyurt, Kadıköy gibi adreslerde adaylarını belirlerken, sandık kaygısıyla çok sayıda aday adayının da gönlünü almaya çalışıyor. Partide başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği kartı açıldı. Bu koltuklara ilişkin vaatleri içeren mesajlar kurmaylar tarafından söz konusu isimlere iletiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, 30'a yakın aday adayı çıkmasına karşın Çankaya'da bu isimlerin manifestosuna rağmen başvuruda bulunmayan bir isim olarak Hüseyin Can Güner'i aday gösteren CHP yükselen tepkileri yumuşatmaya çalışıyor. Bu çerçevede adaylık sürecindeki kriz aday tespiti sonrasında da derinleşti.

LİSTELERE REVİZYON GELİYOR

Bu nedenle Genel Merkez, belediye meclisi üyelikleri için de özel bir çalışma yapma kararı aldı. Buna göre, İstanbul, Aydın ve İzmir'den gelen belediye meclisi üyeliği aday listeleri yeniden düzenlenecek. Bu karar aday adaylarının gönlünü alma girişimi olarak yankılanırken, aynı zamanda Özgür Özel'in belediye meclis üyelerine dönük de olası kurultaya dönük önlem hamlesi olarak yorumlandı.

OY KAYBI İHTİMALİ KORKUTUYOR

Meclis üyelerinde alınacak özel önlemlerin başında ise, aday adayı olup aday gösterilmeyen isimlere seçilecek yerlerden listelerden yer verilecek. Özellikle tartışmaların yoğun yaşandığı Çankaya, Esenyurt, Kadıköy gibi adreslerde oluşabilecek oy kaybını baz alarak, aday adaylarına başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği verilecek.