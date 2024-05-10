CHP'de eş-dost torpili sürüyor! Genel başkanlarını dinlemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam katıldığı Habertürk yayınında belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin konuştu.

Özel, "İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız 6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilimizin ağabeyini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Bursa ile konuştuk; net olarak mesajınızı verdik, istifa ettirdiler" diyerek şöyle devam etti: Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı verdik, çözülecek. Buradan bir kez daha söylüyorum, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. 'Yapmayın kardeşim' diyorum. İstismar edilir. Burada tavrımız net. Bizde öyle bir şey yok. Genel başkanın yapmadığı yerde siz de yapmayacaksınız kardeşim. O konuda tavizimiz yok.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ancak Özel'in açıklamasına rağmen belediye başkanlarının geri adım atmadığı görüldü.

HALA GÖREVDELER

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman, belediyenin resmi sitesine göre hala görevde.