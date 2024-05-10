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CHP'de eş-dost torpili sürüyor! Genel başkanlarını dinlemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Tavizimiz yok' demesine rağmen, akraba ataması yapan Kırşehir, Afyon, Sarıyer, Menteşe, Odunpazarı belediye başkanları geri adım atmadı.

Akşam Gazetesi10 Mayıs 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
CHP'de eş-dost torpili sürüyor! Genel başkanlarını dinlemediler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam katıldığı Habertürk yayınında belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin konuştu.

Özel, "İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız 6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilimizin ağabeyini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Bursa ile konuştuk; net olarak mesajınızı verdik, istifa ettirdiler" diyerek şöyle devam etti: Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı verdik, çözülecek. Buradan bir kez daha söylüyorum, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. 'Yapmayın kardeşim' diyorum. İstismar edilir. Burada tavrımız net. Bizde öyle bir şey yok. Genel başkanın yapmadığı yerde siz de yapmayacaksınız kardeşim. O konuda tavizimiz yok.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ancak Özel'in açıklamasına rağmen belediye başkanlarının geri adım atmadığı görüldü.

HALA GÖREVDELER

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman, belediyenin resmi sitesine göre hala görevde.

İki akrabasını başkan yardımcısı olarak atadı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın atadığı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt, belediyenin resmi sitesinde görevde gözüküyor.

CHP'de torpil furyası sürüyor! 120 bin TL maaşla danışman oldu

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atama! Müdür eşi, başkan yardımcısı oldu

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak sitedeki şemada yer alıyor.

31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası! Başkanın kızı, başkan yardımcısı oldu

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut, hala Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde.

CHP'de torpil furyası: Şirket ortağını başkan yardımcısı yaptı

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