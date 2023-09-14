CHP'de fişlemeler başladı! Adana Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı. 2019'dan bu yana CHP'li belediyeler, bulundukları şehirlerde tek bir çivi dahi çakmadı. Yerel seçime sayılı günler kala da her birini 'kaybetme korkusu' sardı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar da, kurum içinde kendisine yönelik 'memnuniyet anketi' yaptı. Karalar, 'personel memnuniyeti araştırması' adı altında belediye çalışanlarına "Zeydan Karalar, siyasi görüşlere saygılıdır", "Zeydan Karalar, herkese eşit davranır/tarafsız" tarzında soruların bulunduğu anketi yolladı.

MECLİS OTURUMUNDA TARTIŞMA

Söz konusu anket Adana Büyükşehir Belediyesinin Eylül ayı meclis oturumda tartışmalara yol açtı.

AK PARTİLİ VEDAT GÜNDOĞAN'DAN TEPKİ: BU PERSONELİ FİŞLEMEKTİR!

Eylül ayı meclis oturumda gündem dışı söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, belediyenin ihaleyi alan anket firmasının kurum içinde personele yönelik yaptığı anketin "Personeli fişlemek" olduğunu vurguladı.

Ankette sorular soruların direkt olarak fişlemeye yönelik olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Bu durum personelde büyük huzursuzluk yaratmış durumda. Ankette 'Başkanın memnuniyet anketi fişlemeye yöneliktir. Açıkçası bu anket personeli fişlemektir" açıklamasını yaptı.

EN DİREKT FİŞLEME...

Bir belediye başkanı ve yönetiminin kendi durumunu kamuoyu önünde görmek istemesinin doğal hakkı olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ancak kurum içi anketlerde sorulan soruların en direk fişleme yapmak için kullanılacak şekilde seçilmesi gerçekten çok ilginç. Belediye Başkanınızın çalışmalarından memnun musunuz? Belediye başkanınız Halka yakındır, dürüsttür, eşit davranır, tarafsızdır gibi soruların amacı personeli fişlemek dışında nasıl bir amaç taşıyabilir merak ediyoruz...

KARALARDAN ŞOKE EDEN SAVUNMA!

Başkan Zeydan Karalar ise anket hakkında, "Bunlar gizli ve özeldir. İsimler bize gelmez" savunması yaptı.

İŞTE O SORULAR:

Başkan Karalar'ın anket adı altında çalışanını fişlediği sorular:

Zeydan Karalar iş bitiricidir

Zeydan Karalar siyasi görüşe saygılıdır

Zeydan Karalar çalışanların fikirlerine değer verir

Zeydan Karalar çalışkandır

Zeydan Karalar halka yakındır

Zeydan Karalar dürüsttür

Zeydan Karalar eşit davranır, tarafsızdır

Zeydan Karala dine değerlere saygılıdır

Zeydan Karalar ulaşılabilirdir

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