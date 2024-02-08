CHP'de Hatay korkusu! Lütfü Savaş'tan pişkinlikte son nokta dedirten açıklama

Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da, protestocuların hedefine haline gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açıldı. Yarınki (cuma günü) CHP Parti Meclisi'nde, Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesinin gündeme getirileceği iddia edildi. Savaş'ın yerine alternatif isimlere odaklanıldığı ancak Savaş ile de yola devam edilebileceği bildirildi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il genelinde yapılacak anketle Lütfü Savaş'ın adaylık durumunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

KAYBETME KORKUSU

Lütfü Savaş için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek, ikinci bir isim üzerinde durulmadığını ima etmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaynaklar, kentte biriken öfkenin CHP'ye seçim kaybettireceğini ifade ederek, Savaş adının doğru tercih olmadığını kaydetti. Özel'in Savaş'ı alternatifsiz diye nitelendirmesinin de CHP'de huzursuzluk doğurduğu öğrenildi.

ÇEKİLMİYOR



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün düzenlediği basın açıklamasında adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Savaş, adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili olarak; "Korkmayacağım sinmeyeceğim yılmayacağım. Ben Sayın Genel Başkan'la (Özgür Özel) dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor" dedi. Savaş: "Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığım devam ediyor. Biz bu seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.