CHP'de Hatay krizi sürüyor! Aldıkları kararı 24 saat geçmeden ertelediler

CHP'deki "Hatay krizi" partideki tüm takvimin baştan aşağı değişmesine sebep oldu. Halkın tepkisine rağmen hayali anketleri referans alıp Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir kez daha aday gösteren parti yönetiminin, protestolar sonrası endişeye kapılarak yeni anket sürecini başlattığı öğrenildi. Savaş'ın alternatifini bulmaya çalışan CHP'de bugün toplanması beklenen Parti Meclisi, zorunlu olarak 12 Şubat'a sarktı. 12 Şubat'ta yapılacağı açıklanan aday tanıtım toplantısı ise 24 saat geçmeden 18 Şubat'a ertelendi. 6 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirilen depremde hayatını kaybedenleri anma programında protesto edilen Savaş, olayın ardından kameraların karşısına geçerek adaylık inadını sürdürmüştü. "Oyun oynanıyor, provokasyon yapılıyor" diyerek kendini savunan ve vatandaşı suçlayan Savaş, "Yılmayacağım, sinmeyeceğim" sözleriyle de adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etmişti. Bu açıklamanın aksine CHP grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları peş peşe açıklamalar yaparak Savaş'ın adaylığının ilk PM'de tekrar değerlendirileceğinin sinyallerini vermişti.

SAVAŞ'IN ALTERNATİFİ ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre, Hatay krizi ile çalkalanan partide Lütfü Savaş'ın alternatifini bulmak için kollar sıvandı. Protestolardan oldukça tedirgin olan parti yönetiminin hafta başına kadar kentte yeni anketler yaparak isim arayışını sürdüreceği bildirildi. Öte yandan Hatay'da yaşanan süreç sebebiyle partinin bir gün önce aldığı kararı kısa süre sonra ertelemesi de şaşkınlık yarattı. 6 Şubat'ta Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla yayımlanan kararda, aday tanıtım toplantısının 12 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu. Hatay'daki gelişmeler üzerine bir gün sonra Genel Başkan Özgür Özel'in yoğun takvimini gerekçe gösteren parti yönetimi, lansmanın 18 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.