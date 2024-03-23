İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de iki il için büyük korku! Hesaplar tutmuyor
Güncel

CHP'de iki il için büyük korku! Hesaplar tutmuyor

Yerel seçimlere kısa süre kalırken CHP'de panik yaşanıyor. Seçime 11 büyükşehirle giren CHP'de bu sayının sandıkta değişip değişmeyeceği sorgulanırken, Hatay ve Antalya'da hesapların tutmadığı ifade ediliyor.

Yeni Şafak23 Mart 2024 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
CHP'de iki il için büyük korku! Hesaplar tutmuyor
ABONE OL

Yerel seçime günler kala partilerde hesaplar kızıştı. Seçime 11 büyükşehirle giren CHP'de bu sayının sandıkta değişip değişmeyeceği sorgulanıyor. Hatay ve Antalya'da hesaplar tutmuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu iki şehirde sahadan istediği oranda destek sinyali gelmediği belirtiliyor. Sandık yaklaştıkça bu illere ilişkin ümitler azalıyor. Parti kurmayları CHP'nin işinin buralarda zor olduğunu belirtiyor.

Hatay'da oyların düşmesinin en büyük sebebi olarak, adaylığı krize dönüşen mevcut başkan Lütfi Savaş'ın çok yıpranması, Antalya'da ise AK Parti'nin iyi bir aday çıkarması, Hakan Tütüncü'nün kent tarafından sevilmesi olarak gösteriliyor.

Hakan Tütüncü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.