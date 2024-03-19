Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de iç hesaplaşma ve kaos devam ediyor.

CHP'de ikinci 'Burcu Köksal' vakası yaşandı. Son olarak CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın terörün siyasi uzantısı DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Ahmet Akın, yaptığı açıklamada CHP'nin kirli ittifak kurduğu terör partisi DEM'e "Milletin bayrağına, vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan PKK'ya, onun yandaşlarına, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim!" diyerek ateş püskürdü.

ALKIŞLARLA DESTEK VERDİLER

Ahmet Akın'a ise parti üyeleri alkışlarla destek verdi..

"KAPILARIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI"

Hatırlanacağı üzere Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi. Bu açıklama sonrası PKK'nın partisi DEM Parti ayaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel durumu toplamak için kırk takla attı.

"SÜRÇÜLİSAN OLDU"

Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.

ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.

İMAMOĞLU: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL

Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.

DEM'DEN ÖZEL'E ÇAĞRI: YOLLARI AYIRIN

DEM Parti'nin ABB Eşbaşkan Adayı Öztürk Türkdoğan, CHP'li Burcu Köksal'ın partilerine yönelik sözleri için "CHP, sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyorsa, bu tarz düşüncelere sahip insanlarla yollarını ayırmalı" dedi.