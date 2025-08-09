İSTANBUL 31°C / 23°C
  • CHP'de ''İmamoğlu'' hüsranı! Parti örgütünün umurunda olmadı
Güncel

CHP'de ''İmamoğlu'' hüsranı! Parti örgütünün umurunda olmadı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu için 6 ay önce sosyal medyada açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının takipçi sayısının düşük kalması CHP'yi harekete geçirirken, 2 milyon üyeye gönderilen mesaja rağmen istenilen artış yaşanmadı.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:37
CHP'de ''İmamoğlu'' hüsranı! Parti örgütünün umurunda olmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için 6 ay önce sosyal medyada açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının takipçi sayısının düşük kalması CHP'yi harekete geçirdi.

CHP Genel Merkezi, yaklaşık 2 milyon üyesine kurumsal adresi üzerinden Ekrem İmamoğlu adına SMS gönderdi ve hesabı takip etmelerini istedi. Partinin çağrısına rağmen takipçi sayısında istenilen artış yaşanmadı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajların da paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının takipçisi, yapılan çağrıya rağmen sınırlı artış gösterdi. Mesaj öncesinde 306 bin civarı olan takipçi sayısı, çağrının ardından 316 bine yükseldi.

Parti kaynakları, Genel Merkez'in, parti örgütlerini hesabı takip etmeleri ve üyelere takip ettirmeleri yönünde uyardığını belirtti.

