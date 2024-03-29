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CHP'de istifa depremi! 50 kişi AK Parti'ye katıldı

Mamak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 50 üyesi, AK Parti'ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'yı destekleme kararı aldı. Balcı, 'AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP'den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı.' dedi.

IHA29 Mart 2024 Cuma 22:22 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi! 50 kişi AK Parti'ye katıldı
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Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı'yı destekleme kararı aldı.

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda AK Parti'ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR"

Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, "AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP'den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak'ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak'ı hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

  • Mamak
  • istifa

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