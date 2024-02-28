CHP'de kampanya çatlağı! İmamoğlu genel merkezi yine devre dışı bıraktı

CHP'de yerel seçim kampanyasının değerlendirildiği toplantıda İstanbul, Genel Merkez'in iletişim stratejisine dahil edilemedi. Kurultay sonrası Özgür Özel'den bağımsız hareket eden İmamoğlu, seçim kampanyasını da ayrı yürütecek.

Kurultay sonrası CHP içinde etkinliği artan İmamoğlu'nun genel merkezi devre dışı bırakan hareketleri kampanya sürecinde de kendisini hissettiriyor. 31 Mart seçimlerinde uygulanacak stratejilerin görüşüldüğü son Parti Meclisi'nde sandık çalışmalarına ilişkin bir dizi kararlar oluşturuldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Diğer şehirlerden farklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim stratejisine dahil edilemedi. İmamoğlu seçim çalışmasını genel merkezin dışında yapacak. İstanbullu PM üyeleri ve MYK üyeleri de sadece İstanbul'da çalışacak.

POLEMİĞE GİRMEYİN

İstanbul dışındaki yerleşimlerde ise il başkanları, şehir milletvekilleri adaylar ile birlikte çalışacak. Adaylar sadece genel merkezden gelecek seçim modelini ve iletişim modeline göre sahada olacak. Genel merkezden gelen talimatlar arasında ise eski ortaklar ile herhangi bir polemiğe girilmemesi, İYİ Parti ve DEM Parti ile ilgili tartışmalı konulardan uzak durulması var.