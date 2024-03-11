CHP'de kaos bitmiyor! Başarır'a memleketinde yumurtalı protesto

CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, 'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka giderken, başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.

CHP ve DEM Parti'nin Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçesinde ittifak kararı alması vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de yumurtalı protesto edildi.

Başarır'ı Mersin'de protesto edenlere ise yine Başarır'ın adamları saldırdı. Başarır, protestolar arasında bölgeden ayrıldı.