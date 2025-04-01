Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla beraber CHP'de koltuk değişimi döneminde delegelere verilen rüşvetler Kılıçdaroğlu'na yönelik kumpasları ayyuka çıkardı.

Şimdilerde Özgür Özel, ülke ekonomisini zarara uğratacak boykot çağrılarıyla "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük"le tepkileri üzerine çekerken parti içinde yeniden Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarları estirmeye başladı.

553 ISLAK İMZASI HAZIR İDDİASI

AK Parti Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından kaynağının CHP olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

Sayan, "An itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 553 ıslak imzası hazır... Kurultayda kazanacak gibi..." dedi.