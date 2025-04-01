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  • CHP'de Kılıçdaroğlu rüzgarları esiyor: 553 ıslak imzası hazır iddiası
Güncel

CHP'de Kılıçdaroğlu rüzgarları esiyor: 553 ıslak imzası hazır iddiası

CHP içinden sızdırıldığı iddia edilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 553 ıslak imzayı toplayarak parti koltuğunu yeniden kazanma yolunda olduğu belirtildi.

Haber Merkezi1 Nisan 2025 Salı 21:26 - Güncelleme:
CHP'de Kılıçdaroğlu rüzgarları esiyor: 553 ıslak imzası hazır iddiası
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla beraber CHP'de koltuk değişimi döneminde delegelere verilen rüşvetler Kılıçdaroğlu'na yönelik kumpasları ayyuka çıkardı.

Şimdilerde Özgür Özel, ülke ekonomisini zarara uğratacak boykot çağrılarıyla "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük"le tepkileri üzerine çekerken parti içinde yeniden Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarları estirmeye başladı.

553 ISLAK İMZASI HAZIR İDDİASI

AK Parti Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından kaynağının CHP olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

Sayan, "An itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 553 ıslak imzası hazır... Kurultayda kazanacak gibi..." dedi.

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