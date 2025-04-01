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CHP'nin korsan boykot çağrıları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrısı yapmasının ardından, ekonomik etkinlikleri engellemeye yönelik ayrıştırıcı söylemler için soruşturma başlattı.

1 Nisan 2025 Salı 21:02 - Güncelleme:
CHP'nin korsan boykot çağrıları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden yaptığı "boykot" çağrısı üzerine harekete geçti. Başsavcılık, bu çağrılara ilişkin ayrıştırıcı söylemlerle halkı ekonomik etkinliklerde bulunmaktan alıkoymayı amaçlayan şahıslar hakkında soruşturma başlattı.

"NEFRET VE AYRIMCILIK" SUÇU KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılık, söz konusu şahısların "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından cezai işlemlerle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Ekonomiyi engellemeyi ve toplumda ayrıştırıcı bir tutum sergilemeyi amaçlayan söylemlerin, toplumsal barışı tehdit edebileceği vurgulandı.

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