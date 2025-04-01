İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden yaptığı "boykot" çağrısı üzerine harekete geçti. Başsavcılık, bu çağrılara ilişkin ayrıştırıcı söylemlerle halkı ekonomik etkinliklerde bulunmaktan alıkoymayı amaçlayan şahıslar hakkında soruşturma başlattı.

"NEFRET VE AYRIMCILIK" SUÇU KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılık, söz konusu şahısların "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından cezai işlemlerle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Ekonomiyi engellemeyi ve toplumda ayrıştırıcı bir tutum sergilemeyi amaçlayan söylemlerin, toplumsal barışı tehdit edebileceği vurgulandı.