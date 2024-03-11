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  • CHP'de ''kirli para'' trafiği! İstanbul Başsavcılığı harekete geçti
Güncel

CHP'de ''kirli para'' trafiği! İstanbul Başsavcılığı harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

11 Mart 2024 Pazartesi 22:14 - Güncelleme:
CHP'de ''kirli para'' trafiği! İstanbul Başsavcılığı harekete geçti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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