Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste saydığı paralar arasında büyük bir miktar euro da olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili önceki gün yapılan açıklamada; görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği, 2019 yılına ait olduğu iddia edildi ve bir tesellüm tutanağı paylaşıldı.

'CİDDİYETSİZ BİR BELGE'

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanlayarak "CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir. Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum. 25 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir. Bahsedilen bağış kampanyasında ise 150-160 bin TL civarında bir para toplanmıştır. Genel Merkez yükümlülüğünü yerine getirmiş ve tapusunu almış vaziyetteydi. Bundan sonraki süreçte biz Genel Merkez'de olanlar olarak bunların yapıldığını bilmiyoruz, böyle bir süreci bilmiyoruz. Bunları kim yaptı? Bu paraları kim aldı bilmiyoruz? İl başkanlığının paylaştığı tesellüm tutanağı ise yeterli bir cevap değil. Baktığınız zaman adi yazılı, düzenlenmiş, ciddiyetsiz bir belge. Baktığınız zaman siz bu kadar büyük bir meblağı gayriciddi belgeyle mi yönlendireceksiniz? Bu belgeler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, Sayıştay'a gidiyor, denetimlerden geçiyor. Onun için gayriciddi alındığı net ortada. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır. Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir" ifadelerini kullandı. Binanın o dönem satışını yapan Ali Gül'ün ise Büyükçekmece Belediyesi'ne ocak ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

Tuncay Yılmaz

SKANDALDA TANIDIK BİR İSİM DAHA

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili ortaya bir yeni görüntü daha çıktı. Görüntülerde Fatih Keleş ile yer alan diğer bir kişinin de Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü, SSB Gayrimenkul A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesi Tuncay Yılmaz olduğu anlaşıldı. Yılmaz'ın Fatih Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü'nün mali işler yöneticisi olduğu öğrenildi.

KABAKTEPE: KAYNAĞI KİM?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP'li İBB Başkanı'na soruları olduğunu belirterek, "Bu paranın kaynağı kim? Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor? Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrıresmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor? Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor" dedi.

LAKABI KAFA KOPARAN

Sabah'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in babasının köy öğretmeni olduğu, evlendikten sonra kayınpederinin mermer fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi. Keleş'in 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, o zamandan bu yana İmamoğlu'nun sır ortağı ve gizli kasası olarak bilindiği ifade ediliyor. Keleş'in ticari olarak yükselişinin de İmamoğlu'nun yanına geçmesiyle başladığı öğrenildi. Beylikdüzü'ndeki marinada İmamoğlu ile karşılıklı villa satın alan Keleş'in, ayrıca sanayi sitesinde de arsalar aldığı ifade edildi. Keleş'in, Marmaris'te tekne alarak İmamoğlu'nu tatilde de yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Keleş'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde lakabının "kafa koparan" olduğu iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da Fatih Keleş'in mal varlığına yönelik inceleme başlatacağı ifade ediliyor.