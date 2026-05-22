Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından gözler CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.CHP'DE KIYIM BAŞLADI
Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda hareketlilik yaşanırken Özgür Özel'in ekibine yönelik ilk hamle geldi. CHP'li 3 parti avukatı, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN EKİBİ YSK'YA BAŞVURU
Özgür Özel ve ekibi "mutlak butlan" kararının ardından bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvurunun dijital ortamda yapıldığı öğrenildi. YSK'nın bugün toplanacağı bildirildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU EVİNDEN AYRILDI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine gitmek üzere evinden ayrıldı.