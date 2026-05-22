  • CHP'de kıyım başladı! Kılıçdaroğlu ilk onları gönderdi
Güncel

CHP'de kıyım başladı! Kılıçdaroğlu ilk onları gönderdi

Mahkemenin 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını görevden aldı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 11:36
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından gözler CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

CHP'DE KIYIM BAŞLADI

Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda hareketlilik yaşanırken Özgür Özel'in ekibine yönelik ilk hamle geldi. CHP'li 3 parti avukatı, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN EKİBİ YSK'YA BAŞVURU

Özgür Özel ve ekibi "mutlak butlan" kararının ardından bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvurunun dijital ortamda yapıldığı öğrenildi. YSK'nın bugün toplanacağı bildirildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EVİNDEN AYRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine gitmek üzere evinden ayrıldı.

