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Güncel

CHP'de koltuk kavgası... Özgür Özel ''adayım'' diyemedi

CHP'de 'değişim' hareketine öncülük eden isimlerin başında gelen Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek Anadolu turuna çıkacağı yönündeki haberleri, 'Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım.' sözleriyle yalanladı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
CHP'de koltuk kavgası... Özgür Özel ''adayım'' diyemedi
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CHP'de değişim isteyen isimlerden biri olan Grup Başkanı Özgür Özel'in istifa etmeye hazırlandığı ve Anadolu'da parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı iddia edilmişti. Özel'den iddialara ilişkin açıklama geldi.

İstifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddialarını yalanlayan Özel, söz konusu haberlerin doğru olmadığını söyledi.

'KARAR VERDİĞİMDE ÖNCE AİLEMLE SONRA GENEL BAŞKANLA PAYLAŞACAĞIM'

TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu: Bunu yapacaksam benden duyarlar. Birileri söylüyor diye ve basitleştirerek ve indirgeyici bir anlayışla onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve çok daha Türkiye'ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil bir anlayışın harekete geçmesi ile mümkün. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim. Aramızda bir gerilim, çatışma alanı yok. Hem MYK hem genel başkan hem de grup arasındaki uyumu gayet iyi sağlıyoruz. Genel başkandan bana bu konuyla ilgili bir şey söylenmedi. Böyle bir şey söyleyeceğini de beklemiyorum. Bizim grup başkanlığını yapışla ilgili oluşturduğumuz herhangi bir sıkıntı yok.

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