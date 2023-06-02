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CHP'de kopuş devam ediyor! Bir istifa daha

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP'de istifa depremleri başladı. Tüm Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını sunduğu CHP'de son olarak Kayseri İl Başkanı Adil Demir de görevinden istifa etti.

2 Haziran 2023 Cuma 07:58 - Güncelleme:
CHP'de kopuş devam ediyor! Bir istifa daha
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Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası büyük bir hezimet yaşanan CHP'de istifa depremleri de sürüyor. Son olarak CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MYK ÜYELERİ İSTİFASINI SUNDU

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri yapılan toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

MYK üyelerinin toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı gelecek günlerde açıklayacağı öğrenildi.

PM, 3 Haziran Cumartesi saat 10.00'da toplanacak.

İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:

Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.

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