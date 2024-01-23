CHP'de kriz! Açıklanan adaya tepki olarak istifa etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından genel başkanlık değişimi olan CHP'de yerel seçimlere adım adım ilerlerken parti içi kaos, gerilim, hesaplaşma henüz sona ermiş değil.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Bu durum parti içinde istifaların artması ile kendisini gösterdi.

Bursa'da CHP'nin Karacabey Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Gönül Avil ismini duyan CHP İlçe Başkanı Murat Tanrıverdi, yönetimi ile birlikte toplu halde istifa etmişti.

Bu kez de, Bilecik Bozüyük'te CHP'nin, mevcut belediye başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu bir kez daha aday göstermesi krize neden oldu.

Sabah'ın haberine göre, Bozüyük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alkan bu isme tepki göstererek istifa etti.

İSTİFALAR BİTMİYOR

Bir ay önce Kırşehir'de de başkan adayı olarak Selahattin Ekicioğlu'nun isminin açıklanmasının ardından CHP İl Başkanı İsa Şahin ve beraberindeki toplam 80 kişi toplu olarak istifa etmişti.

Aydın Söke'de de belirlenen adaya tepki gösteren İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan ve kadın kolları ile gençlik kolları istifa etmişti. Ankara Gölbaşı'nda ilçe yönetiminden 7 kişi, İl Genel Meclis üyelerinin belirlenmesinde "tek adamlık" olduğunu ileri sürerek istifa etti.

İzmir Dikili'de CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak ve 8 yönetici, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ise ilçe yönetimi, aday belirleme sürecine tepki göstererek istifa etmişti.