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CHP'de liste krizi istifa getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi.

IHA21 Şubat 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
CHP'de liste krizi istifa getirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Teşkilatında şok istifalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, "Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

  • CHP Gaziantep
  • Reis Reisoğlu
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