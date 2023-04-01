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Güncel

CHP'de liste krizi! Kılıçdaroğlu'ndan ''Beni hayal kırıklığına uğrattınız'' isyanı

CHP'de liste krizinin yaşandığı ortaya çıktı. 7'li koalisyonun ortak adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı isimler için 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dediği öğrenildi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
CHP'de liste krizi! Kılıçdaroğlu'ndan ''Beni hayal kırıklığına uğrattınız'' isyanı
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CHP içinde ve CHP'nin masadaki partilerle liste gerilimi yaşadığı, bu sebepten ötürü Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından fedakarlık beklediği kaydedildi. Ancak umduğunu bulamayan CHP lideri, "Beni hayal kırıklığına uğrattılar" diye isyan etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalı bir sürecin ardından altılı masaya adaylığını kabul ettirdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra ise, "Halil İbrahim Sofrası" söylemiyle koalisyonu genişletmeye çalıştı. HDP dahil birçok partiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kampanyasını sürdüren CHP Genel Başkanı, bir yandan da partisinin milletvekili listeleriyle uğraşıyor.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün bu konuyu köşesine taşıdı. Övür, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını kastederek, "Beni hayal kırıklığına uğrattılar" dediği olayı yazdı.

CHP içinde ve CHP'nin masadaki partilerle liste gerilimi yaşandığını kaydeden Övür, "Bu süreç de sancılı geçecek gibi. Çünkü hem 4 partide hem de CHP içinde adaylık bekleyenlerin sayısı bir hayli fazla" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sebepten ötürü kurmaylarından fedakarlık beklediğini belirten Mahmut Övür, "Ancak umduğunu bulamadı ki, MYK'dan, Kadın ve Gençlik Kollarından milletvekilliği için başvuranlar fazla olunca, 'Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı' diyerek 'sitem' ettiği kulislerde konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Son günlerde; Hakkı Süha Okay, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Aylin Nazlıaka gibi birçok isim, aday adaylığı başvurularını geri çekti.

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