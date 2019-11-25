CHP'de ortalık karıştı! 'Kanıtlamazsan namertsin!'

Siyasi skandala dönüşen 'Beştepe'ye giden CHP'li kumpası, CHP'yi karıştırdı.

Dün Yalova'da basın mensuplarının karşısına çıkan Muharren ince, ''Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu’nadır. 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir.'' açıklamasında bulundu.

''KANITLAMAZSAN NAMERTSİN''

İnce'nin sözlerine cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç çok sert ifadeler kullandı.

Özkoç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.