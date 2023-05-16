CHP'de ortalık yangın yeri! İkinci turdan da ümit kesildi, kurultay hesapları başladı

Kılıçdaroğlu en iddialı seçiminde hayal kırıklığı yaşatırken CHP'liler ikinci turdan ümidini kesti. Teşkilat ilk turdaki 4,5'luk farkın kapanacağına inanmıyor. Partide kurultay hesapları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun dün masaya vurarak "Buradayım" dediği videonun da parti içine mesaj olduğu belirtiliyor.

İlk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4.5 puanlık fark atmasının ardından CHP'de rüzgâr tersine döndü. Seçim gününde CHP Genel Merkezi'nde "Kesin kazınıyoruz" havası eserken seçimlerin ardından parti sessizliğe büründü.

SEÇİLEBİLİRLİĞİ AZALDI

Seçimin ertesi gününde genel başkan yardımcılarının neredeyse tamamına yakını CHP Genel Merkezi'nde bulunurken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.50 sıralarında CHP Genel Merkezi'ne geldi. Ana muhalefet partisinde 14 Mayıs'a göre Kılıçdaroğlu'nun seçilebilirliğinin azaldığı ifade edilmeye başlandı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KARŞI TARAFTA

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'li isimlerde "İkinci turun birinci tura göre daha zor geçeceği" düşüncesi hakim. İkinci turda psikolojik üstünlüğünün Cumhur İttifakı ve adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da olabileceği yönünde değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Bu çerçevede 14 Mayıs nedeniyle ertelenen CHP Kurultayı'na ilişkin hesaplar da yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'na ipi göğüsleyememesi durumunda kurultayda rakip çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

VALLAHİ DE BİLLAHİ DE!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım, siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu videosu parti içindekilere de bir mesaj şeklinde yorumlandı.