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  • CHP'de rüşvet skandalı! Eski parti meclisi üyesi 'elimde ses kayıtları var' diyerek duyurdu
Güncel

CHP'de rüşvet skandalı! Eski parti meclisi üyesi 'elimde ses kayıtları var' diyerek duyurdu

Aday krizi ve istifalar ile gündemden düşmeyen CHP'de yeni bir skandal yaşandı. CHP'nin Genel Kurultayı'nda delegelere rüşvet verildiği iddia edildi. 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını iddia eden CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu yaptığı açıklamada, kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı delegelere para verildiğini öne sürdü.

22 Şubat 2024 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
CHP'de rüşvet skandalı! Eski parti meclisi üyesi 'elimde ses kayıtları var' diyerek duyurdu
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Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetmiş ve yerine Özgür Özel seçilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.

300 BİN LİRALIK PAZARLIK

İddialarını dile getiren Ferihan Karasu, "15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var. Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim." dedi.

"BELGELER ELİMDE"

Hatadan dönülmesi gerektiğini söyleyen Karasu, "Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün." ifadelerini kullandı.

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