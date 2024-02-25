İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de saltanat sistemi! Yerine oğlunu aday listesine aldırdı
Güncel

CHP'de saltanat sistemi! Yerine oğlunu aday listesine aldırdı

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde meclis üyesi Ali Oral, yerine oğlunu aday listesine aldırdı.

25 Şubat 2024 Pazar 08:31 - Güncelleme:
CHP'de saltanat sistemi! Yerine oğlunu aday listesine aldırdı
ABONE OL

CHP'de meclis üyeliği listelerinde yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor. Avcılar Belediyesi'nde daha önce meclis üyeliği yapan Ali Oral kendisini emekli ederek yerine oğlu Berkan Oral'ı geçirdi. Berkan Oral, 20 meclis üyesi CHP'li olan belediyede 37 kişilik listenin 16'ncı sırasında yer aldı.

37 KİŞİLİK LİSTEDE 16'NCI

Seçilecek yerden listeye giren Oral daha önceden Başkan Erdoğan'a ettiği küfürle gündeme gelmişti. Oral'ın yargılaması devam ederken yeğeni Gökhan Oral'ı da kendi kontenjanından belediyeye işe aldırdığı, sonra da Ulaştırma Müdürü yaptırdığı öğrenildi. Baba Oral'ın da 2010'da 'Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için evet' afişleri infial yaratmıştı. Dönemin CHP İl Başkanı Berhan Şimşek, afişlerin CHP tarafından asılmadığını açıklasa da gerçek ortaya çıkmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Afişleri Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci bastırmış. Asılırken de Ali Oral bizzat başında durmuş" açıklaması yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.