CHP'de Sarıyer krizi! Aday gösterilmeyen başkan genel merkeze süre verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sarıyer Belediye Başkanlığı binası önünde başlayan açıklamaya çok sayıda partili de katılarak Genç'e destek verdi. Partililerin ellerinde "Sen yoksan biz de yokuz", "İmamoğlu hak yeme" yazılı dövizler taşıdığı, Genç'in açıklamasının sık sık, "İmamoğlu gidecek", "Şükrü Başkan seninleyiz" şeklindeki sloganlarla kesildiği görüldü. Başkan Şükrü Genç, alınan bu kararın siyasi bir intihar olmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, 18 Şubat tarihine kadar kararın gözden geçirilerek düzeltilmesini istediklerini söyledi. Sarıyer'i ranta mahkum etmeden yerinde dönüştürme gayretinde olduklarını da belirten Genç, halkının rant hırsının olmadığını tek istediklerinin Sarıyer'de huzurla yaşamak olduğunu ifade etti.

"ADAYLIK SÜRECİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ OLMAK PARTİMİZİN VE CUMHURİYETİN KÜLTÜRÜYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"



Sarıyer Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan partililere seslenen Genç, "Aday belirlemenin objektif ve tutarlı bir şekilde kamuoyu yoklamalarına bağlı olarak yapılmadığı da ortadadır. Çünkü bu süreçte yaptırdığımız iki anket Sarıyerlilerin tercihiyle yeniden seçileceğimizi açıkça ortaya koyarken buradan soruyorum; Hangi anket sonucu böyle bir kararın alınmasına neden olur?" dedi.

"BU KADAR HIRS ACABA RANT HIRSI MI?"



Genç, "Yapılan anketlerde CHP ilçe belediyeleri arasında en fazla çıkan bir sonuç var. İBB'den daha fazla çıkıyor. Hangi anket düşük çıktı da böyle bir karar alındı anlamıyorum. Haksızlıkların değerlendirilmesini Sarıyerli vatandaşlarıma bırakıyorum Acaba rant hırsı mı bu kararı aldırdı. Çünkü benim halkımda rant hırsı yoktur. 15 yıllık evladım olan Sarıyer'in rant hırsı yüzünden kaybedilmesinden endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN GENÇ 18 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

Umutlarının hala devam ettiğini belirten Şükrü Genç, "Umut ediyorum ki parti yönetimimiz kazanacak adayla seçime girmekten yana tercihini bir daha gözden geçirecektir. Parti yönetimimiz Sarıyerlilerin sesini duysun ve dinlesin. Umut ediyorum ki parti yönetimimiz doğru saha ölçümlerine göre hareket etsin. O anketlere kulak verilsin. Umut ediyorum ki, parti yönetimimiz Sarıyer ve İstanbul'u kazanmak için en doğru yöntemi en doğru adayı belirleyecektir. Bu talepler dikkate alınarak bu kararın partimizce yeniden gözden geçirilmesini Sarıyerliler adına talep ediyorum. Sarıyer halkı ve benim umudum beklentim şudur ki; bu kararların yeniden gözden geçirilmesi için 18 Şubat akşamına kadar artarak devam edecektir bu. Peki 18 Şubat akşamından sonra ne olacak? Ben mühendisim. Biz mühendisler bir karar verirken birlikte kimler varsa çevresinde herkesle birlikte karar verir. Yani verileri ne varsa bütün mesajları alırız. Olanı olmayanı, bir araya getirir, tartışırız. Yani bunun içinde halkımız, muhtarlarımız, gazetecilerimiz ve çocuklarımız ve bu yaşamın içinde olan herkes. Birlikte karar veririz. İşte o noktada analizini yaparız, böyle bir bina gibi. Ve biz bu şekilde hareket edeceğiz deriz. Ve kararımızı aynı şekilde çok daha kalabalıklarla her yere duyururuz. 18 Şubat gününe kadar bu kararın gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. Sarıyer iktidarının ve beklenti içinde olan tüm Sarıyerliler ve İstanbullular, Anadolu'daki Sarıyerliler, sevdalı Sarıyerliler hep bir araya gelerek karar vereceği 18 Şubat akşamına hep beraber var mıyız sevgili dostlar?" diyerek konuşmasını sonlandırdı.