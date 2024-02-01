"YANLIŞTAN DÖNÜNÜZ, BU BİR YANLIŞTIR"
Yanlıştan dönülmesi için Genel Merkez'e seslenen Oran, "Sayın Genel Merkezim, yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır. Çeşme, genç hanım efendi kardeşimize lafımız yok ama Çeşme'de 5 tane aday varken Çeşme'nin 25 mahallesinin 15 tanesini bile sayamayacak, Çeşmelilerin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? Buradan hep beraber seslenelim; ithal aday istemiyoruz. Birlikte Çeşme'de görülmemiş hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Benimle bu yolu yürümeye var mısınız?
Buraya gelmeden Çeşmemizden bütün aday olanları çağırdım. Gelin beraber isyan edelim dedim. Çok geç olmadan Genel Merkezimizin dönmesini isteyelim dedim. Çünkü Çeşme ithal adayı kabul etmiyor. Çeşme'nin geleceğini Çeşmelilerle birlikte belirlemek için beraber mücadele edecek misiniz? Hiçbir şey yapamıyorsak, baba ocağında 2 bin 600 üyesi var. Hodri meydan ön seçime gidelim. 2 bin 600 oyun 2 binin altında olan Ekrem Oran adaylığı da kabul etmiyor dedim" şeklinde konuştu.