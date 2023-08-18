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CHP'de taksitli maaş krizi! İşçiler isyan edip iş bıraktı

Geçtiğimiz günlerde CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir, Bayraklı, Bornova ve Buca belediyelerinin ardından Narlıdere'de de işçiler maaşlarını kesik kesik almaya başladı. Belediyenin maaşlarını taksit olarak verdiğini iddia eden işçiler 2 saatliğine iş bıraktı.

Sabah 18 Ağustos 2023 Cuma 09:17 - Güncelleme:
CHP'de taksitli maaş krizi! İşçiler isyan edip iş bıraktı
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İzmir'de CHP'li belediyelerde iş bırakma eylemi artarak devam ediyor. Büyükşehir, Buca, Bayraklı, Bornova derken bu sefer de Narlıdere Belediyesi'nde maaş krizi ve iş bırakma yaşandı. Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işçileri 2 saat iş bıraktı. Narlıdere'de örgütlü Belediye İş Sendikası sorunun çözülmemesi halinde eylemlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini açıkladı.

İLÇE BELEDİYELERE SIÇRADI

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı iş bırakma eylemi CHP'li diğer ilçe belediyelerine de sıçradı.

Yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten Bayraklı, Buca ve Bornova Belediyesi işçileri basın açıklaması yaparak maaşlarda düzenleme talep etti. Sabah'ta yer alan habere göre; Belediye başkanlarının işçilerden gelen taleplere sessiz kalması üzerine geçtiğimiz günlerde önce Bayraklı, ardından da Bornova Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bayraklı'da gün boyu temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya çıkmayınca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

2 SAATLİĞİNE İŞ BIRAKTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde başlayan daha sonra Bayraklı, Buca ve Bornova'ya sıçrayan eylemlerin adresi bu sefer de Narlıdere oldu. Maaşlarının taksit taksit ödendiğini öne süren işçiler dün sabah 2 saat süreyle iş bıraktı.

Narlıdere Belediyesi şirketi Nar Bel'de çalışan temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler her gün sabah erkenden çıktıkları çöp toplama işine bugün 2 saat gecikmeli başladı. Narlıdere Belediyesi'nde örgütlü Belediye İş Sendikası, taleplerinin karşılanmaması durumunda önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Aylıklarının taksit taksit ödendiğini belirten işçiler, belediye yönetimi ile imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ise öngörülen sürede yatırılmadığını belirtti. İçeride kalan alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirten işçiler belediye yönetiminden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.

  • CHP İzmir
  • Maaş kesintisi
  • Narlıdere işçileri

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