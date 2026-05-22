Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan CHP Manisa Milletvekili Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na telefonu kapalı olduğu için ulaşamadığını ifade eden Özel "Telefonu kapalıydı, yeniden ararsa kendisiyle bir görüşme yaparız" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Özel ile Kılıçdaroğlu, CHP Manisa Milletvekili Özel'in araması üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmede, partiyi kurultaya götürme niyetini ilettiği aktarıldı.