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Güncel

CHP'deki anket skandalında yeni perde! Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı isim itiraf etti: Kaybedeceğini biliyordu

14-28 Mayıs seçimleri sırasında CHP'de anket skandalı yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Onursal Adıgüzel olayın perde arkasını itiraf etti. Onursal Adıgüzel, anketlerde Kılıçdaroğlu'nun hep geride olduğunu ve kaybedeceğini bildiğini açıkladı.

21 Eylül 2023 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
CHP'deki anket skandalında yeni perde! Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı isim itiraf etti: Kaybedeceğini biliyordu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim kaosu yaşandı. CHP'de şimdi de anket skandalı patladı. İlk turdaki seçimlerin ardından apar topar görevden alınan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yaptığı açıklamalar, Genel Merkez'de panik oluşturdu.

ONURSAL ADIGÜZEL'DEN İTİRAF GELDİ

14 Mayıs'ın ardından apar topar görevden alınan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 'öndeyiz' diyerek algı yaratmaya çalışan CHP yönetimiyle ilgili çok net açıklamalar yaptı.

'YÖNETİM GÖRMEZDEN GELDİ'

Ocak ayında yapılan anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok gerisinde olduğunu söyleyen Onursal Adıgüzel, "Parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi" ifadesini kullandı. Seçimlerden sonra aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin'e verdiği röportajda, yaşanan anket skandalının perde arkasını anlattı.

ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKILDI AMA...

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan anketlerin hepsinin sunulduğunu ve genel başkanın anketlerde geride olduğunu bildiğini söyleyen Onursal Adıgüzel, o dönemki adaylık tartışmalarını anlattı. CHP içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimlerin olduğu açıklamasını yaptı.

HEPSİ KILIÇDAROĞLU'NA SUNULDU...

Seçim gecesi kendisine yönelik suçlamaların olduğunu ancak kimsenin öz eleştiri yapmadığını da söyleyen Onursal Adıgüzel, CHP'nin seçimi kaybettiğini belirterek "Bir kişi çıkıp da diyemiyor, 'Şurada oy hırsızlığı var'... Ama sanki oy çalınıp seçim kaybetmişiz. Sandıklara dolmamış oyların nasıl çalınacağını kimse konuşmuyor" ifadesini kullandı.

Seçim gecesi kendisine yönelik suçlamaların olduğunu ancak kimsenin öz eleştiri yapmadığını da söyleyen Onursal Adıgüzel, CHP'nin seçimi kaybettiğini belirterek "Bir kişi çıkıp da diyemiyor, 'Şurada oy hırsızlığı var'...

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