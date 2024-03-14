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  • CHP'deki kirli para skandalı... ''Peçeteye imza atılmış''
Güncel

CHP'deki kirli para skandalı... ''Peçeteye imza atılmış''

İBB Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri büyük tartışmaya neden oldu. Skandala ilişkin açıklama yapan CHP'nin eski avukatı Çiçek, 'Peçetelere imzalar atılarak kıymetli menkullerin teslimine ilişkin ciddiyetsiz bir belge var karşımızda. Ki bu belgeyi Anayasa Mahkemesi'ne kabul ettirmeniz dahi mümkün değil.' dedi.

Sabah14 Mart 2024 Perşembe 07:45 - Güncelleme:
CHP'deki kirli para skandalı... ''Peçeteye imza atılmış''
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar ise gayriciddi ve hukuksuz bulundu.

Sabah'ın haberine göre, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve 27. dönem TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya, "Siyasi Partiler Kanunu'nda bir kişinin yapacağı bağışın miktarı 2019 yılında 54 bin 566 TL'ydi. CHP, il başkanlığı binası için partililerin bağış topladığını, söz konusu teslimatın da bu bağış olduğunu söylemektedir. Genel merkezin bütün ödemelerini resmi kayıtlarla ve bankadan yapması zorunludur. Eğer makbuz kesilmeden bir kişiden alınmışsa bu para 54 bin 566 Türk Lirası'nın üzeri kısmı suç teşkil ettiğinden bu miktarın hazineye gelir kaydedilmesi, bu makbuzu kesmeyip fazla bağışı kabul edenlerin de 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması gerekmektedir." diye konuştu.

'KAYITDIŞI EKONOMİK FAALİYET'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da şu değerlendirmede bulundu: Parayı sistem dışında tutmak, vergi ve diğer yükümlülüklerden kaçmak için, milyonlarca dolarların bir ofiste sayılarak haricen teslim ve tesellümü dünyanın her yanında 'kayıtdışı ekonomik faaliyet' olarak tanımlanır. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin mal edinimleri, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetlemek gibi bir görevi olduğunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıllık avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, "Peçetelere imzalar atılarak kıymetli menkullerin teslimine ilişkin ciddiyetsiz bir belge var karşımızda. Ki bu belgeyi Anayasa Mahkemesi'ne kabul ettirmeniz dahi mümkün değil." dedi.

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