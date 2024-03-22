CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında gerçekleşen esrarengiz para trafiğine yönelik başlatılan soruşturma sürerken, 'para sayma kuleleri' skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından apar topar izne çıktığı öğrenilen Öksel'le ilgili savcılıktan flaş bir adım geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öksel'i 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık Öksel'in ifadesinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

HALKA GENİŞLİYOR

Öte yandan ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Bunlardan biri CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı ve yeniden aday olan Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Ofise para getirdiği değerlendirilen Çebi'nin de ilerleyen süreçte savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı değerlendiriliyor. Çebi'nin 2019 yılında dünyaevine girdiği, nikâhını ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıymıştı.

RÜŞVETTEN TUTUKLANMIŞTI

Avukat GökhanTaşkapan'ın ofisinde çekildiği öne sürülen görüntülerden tespit edilen diğer isim ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül.

Görüntülerde, Morsünbül'ün saydığı paraları Taşkapan'a verdiği görülüyor. Melih Morsünbül, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Maltepe Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs 2022'de gözaltına alınan 19 kişiden aralarında Melih Morsünbül'ün de bulunduğu 5'i kişi tutuklanmıştı. Hakında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istenen Morsümbül, 28 Aralık 2022 tarihinde tahliye olmuştu.

Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin nikâhını İBB Başkanı İmamoğlu kıymıştı.

KAFTANCIOĞLU DA DİNLENECEK

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yanı sıra birçok isim ifade verdi. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise cuma günü ifade vermesi bekleniyor.