İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1531
  • EURO
    34,9069
  • ALTIN
    2248.25
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'deki kirli para skandalında çember daralıyor! Bu kez ilçelere sıçradı
Güncel

CHP'deki kirli para skandalında çember daralıyor! Bu kez ilçelere sıçradı

CHP'deki kirli para trafiği skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu belirlendi.

Sabah22 Mart 2024 Cuma 07:30 - Güncelleme:
CHP'deki kirli para skandalında çember daralıyor! Bu kez ilçelere sıçradı
ABONE OL

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında gerçekleşen esrarengiz para trafiğine yönelik başlatılan soruşturma sürerken, 'para sayma kuleleri' skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından apar topar izne çıktığı öğrenilen Öksel'le ilgili savcılıktan flaş bir adım geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öksel'i 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık Öksel'in ifadesinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

HALKA GENİŞLİYOR

Öte yandan ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Bunlardan biri CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı ve yeniden aday olan Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Ofise para getirdiği değerlendirilen Çebi'nin de ilerleyen süreçte savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı değerlendiriliyor. Çebi'nin 2019 yılında dünyaevine girdiği, nikâhını ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıymıştı.

RÜŞVETTEN TUTUKLANMIŞTI

Avukat GökhanTaşkapan'ın ofisinde çekildiği öne sürülen görüntülerden tespit edilen diğer isim ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül.

Görüntülerde, Morsünbül'ün saydığı paraları Taşkapan'a verdiği görülüyor. Melih Morsünbül, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Maltepe Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs 2022'de gözaltına alınan 19 kişiden aralarında Melih Morsünbül'ün de bulunduğu 5'i kişi tutuklanmıştı. Hakında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istenen Morsümbül, 28 Aralık 2022 tarihinde tahliye olmuştu.

Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin nikâhını İBB Başkanı İmamoğlu kıymıştı.

KAFTANCIOĞLU DA DİNLENECEK

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yanı sıra birçok isim ifade verdi. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise cuma günü ifade vermesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.