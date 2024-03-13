CHP'deki kirli para trafiği skandalı büyüyor! Cevapsız kalan 8 soru

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na yakın isimlerin deste deste Euro'ları saydıkları yeni görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu, "Onlar benim yol arkadaşlarım" dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin 'bavulla para' görüntülerine bir yenisi eklendi. Görüntülerin üçüncü versiyonunda, İmamoğlu'nun 'kasası' diye sözedilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Fatih Keleş'in de aralarında olduğu grup yeni görüntelerde Euro'lardan 'kule' yaparken görülüyor.

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Görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

'YOL ARKADAŞLARIM'

Gündemi sarsan skandalla ilgili İmamoğlu, 2 gün sonra açıklama yaptı, ancak 'paraların nereden gelip nereye gittiği' sorusuna yanıt vermedi. İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var" dedi, kendisine çamur atılmaya çalışıldığını savundu.

KAFTANCIOĞLU SESSİZ

Yeni parti binasının satın alındığı dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yardımcısı Özgür Nas ile Özel Kalem Müdürü Can Poyraz'ın da bulunduğu görüntüler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

MÜTEAHHİT TUTUKLU

Öte yandan CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada paranın yeni il binası için bağış olduğu iddia edilmişti. CHP'nin satın aldığı il başkanlığı binasının müteahhidi Ali Gül'ün ocak ayında Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile birlikte tutuklandığı ortaya çıktı.

BU SORULAR HALA CEVAPSIZ

Akşam Gazetesi'nin sorduğu sorulara cevap gelmedi.

1- Ödeme neden elden yapıldı?

2- Genel Merkez, Hazine yardımından il başkanlığı binası için ödeme yaptı mı?

3- Bina alımı için İş Bankası'nda açılan yardım hesabında ne kadar toplandı?

4- Yardım paraları elden mi toplandı, makbuzları nerede ve nasıl destelendi?

5- Paralar elden teslim edilmek için kim tarafından muhafaza edildi? Bankadan mı çekildi?

6- Dekontu nerede?

7- Görüntüler 10 Aralık 2019, paylaşılan teslim kağıdı 9 Aralık 2019 tarihli. Avukat parayı almadan mı imza attı?

8-İl Başkanlığı, 'elden kapora verdik' dedi, ancak tapuda satış Ağustos 2019 göküyor. Kapora satıştan aylar sonra mı yapıldı?

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